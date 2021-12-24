Юрист спрогнозировал последствия забастовки сотрудников Apple

Вероятность того, что акция сотрудников Apple, объявивших забастовку и призвавших не покупать гаджеты компании, принесет плоды, если к ней присоединится много работников продаж корпорации, очень велика. Однако вряд ли это сильно скажется непосредственно на продажах в канун католического Рождества. Об этом заявил «Известиям» Павел Уткин, ведущий юрист компании «Объединенный юридический центр «Парфенон», в пятницу, 24 декабря.

Ранее в этот день в Twitter Apple Together группа сотрудников Apple призвала коллег отказаться от выполнения рабочих обязанностей, а клиентов — бойкотировать продукцию компании под Рождество, 24 декабря. Они потребовали уважительного отношения на рабочем месте, оплачиваемого больничного и оплаты психологической помощи сотрудникам.

«Учитывая то, насколько в последнее время США стали толерантными и как внезапно серьезно стали относиться ко всем проблемам, вопросам населения, можно спрогнозировать, что требования работников компании будут выполнены если не полностью, то как минимум частично», — считает Уткин.

По его словам, работодатель может выполнить требования сотрудников из-за того, что сейчас в США «очень немного людей, которые действительно хотят работать и это делают», а из-за инфляции многие профсоюзы в компаниях «выбивают себе повышения заработных плат и улучшения рабочих условий». В результате работодателям приходится идти на уступки.

«Сейчас это докатилось до Apple и стало публичным. В целом у американцев есть право на забастовку, правовые взаимоотношения там несколько иные, чем в России», — подчеркнул юрист.

Шансы на выполнение требований работников Уткин оценивает «выше среднего», иначе, по его словам, в магазинах «в моменте просто будет некому работать».