Новый дельфинарий открыли на базе медцентра во Владивостоке

Во Владивостоке на базе медицинского центра «Океан» открыли новый дельфинарий. Церемония состоялась в пятницу, 24 декабря, при участии замглавы города Дарьи Стегний.

«Дельфины — это всегда тепло, красиво, увлекательно. Кроме того, здесь предлагается комплекс оздоровительных процедур, что может принести пользу гостям этого места», — цитирует заммэра РИА «Восток-Медиа».

В дельфинарии будет проводиться терапия, предназначенная в первую очередь для детей. Под руководством инструктора ребенок сможет поплавать с животным и получить заряд положительных эмоций.

Создатель медцентра и его владелец Анатолий Козицкий рассказал, что это место «не просто дельфинарий», но культурный центр, комплекс медицинских и развлекательных услуг.

Как отмечает главный тренер «Океана» Антон Брыков, все животные в дельфинарии очень молодые. Поэтому программа находится в постоянной доработке. Морские львы, котики и дельфины постоянно обучаются чему-то новому, развиваются и осваивают сложные трюки.