Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
В ГД положительно оценили обращение РФ к ООН для решения визового вопроса с США
Общество
В Москве спрогнозировали ухудшение погоды из-за циклона «Квинтинус»
Мир
Захарова заявила о подрыве доверия после открытия парка Дудаева в Турции
Общество
Сертификаты магазинов стали лидерами среди подарков на Новый год
Общество
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России превысил 60%
Армия
Путин рассказал об успешном пуске гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Общество
Штраф Google может стать рекордным в России в случае вступления решения в силу
Наука
Единый сервис с данными об ученых и технологиях запустят в России в 2022 году
Экономика
Путин назвал глупостью препоны для запуска «Северного потока – 2»
Мир
В ФРГ семь энергокомпаний обанкротились из-за роста цен на газ

Захарова заявила о подрыве доверия после открытия парка Дудаева в Турции

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Открытие в Турции парка имени бывшего лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева противоречат духу отношений двух стран и подрывает доверие. Об этом в пятницу, 24 декабря, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Выгнали из подполья: чем уникальна ликвидация банды террористов в Чечне
Эксперты считают, что серьезных формирований экстремистов в стране сегодня не осталось

«Подобные попытки (увековечить память Дудаева. — Ред.) недопустимы и требуют, безусловно, самого решительного осуждения всем международным сообществом. <...> Они напрямую противоречат духу российско-турецких отношений и в том числе взаимовыгодного сотрудничества», — сказала она в ходе брифинга.

По словам дипломата, Москва рассчитывает, что Турция примет во внимание сигналы РФ «о недопустимости такого рода подрывающих взаимное доверие шагов».

Россия высказала абсолютное неприятие любых форм, практик, видов прославления террористов, боевиков, экстремистов, это принципиальная позиция Москвы, подчеркнула Захарова.

Ранее, 22 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России не одобряют появления в Турции парка имени Дудаева. Москва довела до Анкары данную точку зрения по дипломатическим каналам, отметил он.

Имя Дудаева в середине декабря присвоили парку в городе Корфез на северо-западе Турции. Дудаев возглавлял вооруженное сопротивление после ввода в Чечню федеральных войск РФ в 1994 году. Террорист был убит 21 апреля 1996 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021