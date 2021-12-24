Захарова заявила о подрыве доверия после открытия парка Дудаева в Турции
Открытие в Турции парка имени бывшего лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева противоречат духу отношений двух стран и подрывает доверие. Об этом в пятницу, 24 декабря, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Подобные попытки (увековечить память Дудаева. — Ред.) недопустимы и требуют, безусловно, самого решительного осуждения всем международным сообществом. <...> Они напрямую противоречат духу российско-турецких отношений и в том числе взаимовыгодного сотрудничества», — сказала она в ходе брифинга.
По словам дипломата, Москва рассчитывает, что Турция примет во внимание сигналы РФ «о недопустимости такого рода подрывающих взаимное доверие шагов».
Россия высказала абсолютное неприятие любых форм, практик, видов прославления террористов, боевиков, экстремистов, это принципиальная позиция Москвы, подчеркнула Захарова.
Ранее, 22 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России не одобряют появления в Турции парка имени Дудаева. Москва довела до Анкары данную точку зрения по дипломатическим каналам, отметил он.
Имя Дудаева в середине декабря присвоили парку в городе Корфез на северо-западе Турции. Дудаев возглавлял вооруженное сопротивление после ввода в Чечню федеральных войск РФ в 1994 году. Террорист был убит 21 апреля 1996 года.