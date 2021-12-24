Путин назвал глупостью препоны для запуска «Северного потока – 2»

Президент России Владимир Путин в пятницу, 24 декабря, назвал глупостью препятствование запуску «Северного потока – 2» (СП-2). По его словам, использование газопровода может снизить цену на газ в Европе.

«По поводу «Северного потока – 2», да, я согласен с вашими оценками, это еще и глупо для тех, кто не дает возможности работать этой системе, потому что дополнительные поступления объемов газа на европейский рынок, безусловно, понизили бы цену на бирже, на споте», — заявил Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.

Так глава государства прокомментировал доклад лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который заявил, что европейские власти «сами себе хуже делают», препятствуя запуску СП-2.

Ранее в этот день вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что процесс сертификации «Северного потока – 2» может быть завершен в середине 2022 года. По его словам, причиной задержки в запуске газопровода является политизация проекта.

Ранее, 22 декабря, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила в интервью Die Zeit, что вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем они выработали общую позицию по вопросу запуска СП-2. Данный процесс должен идти «на основе европейского законодательства», подчеркнула Бербок.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока – 2». Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В компании пообещали учредить такую «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям.

Строительство трубопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.