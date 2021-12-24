Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
В ГД положительно оценили обращение РФ к ООН для решения визового вопроса с США
Общество
В Москве спрогнозировали ухудшение погоды из-за циклона «Квинтинус»
Мир
Захарова заявила о подрыве доверия после открытия парка Дудаева в Турции
Общество
Сертификаты магазинов стали лидерами среди подарков на Новый год
Общество
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России превысил 60%
Армия
Путин рассказал об успешном пуске гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Общество
Штраф Google может стать рекордным в России в случае вступления решения в силу
Наука
Единый сервис с данными об ученых и технологиях запустят в России в 2022 году
Экономика
Путин назвал глупостью препоны для запуска «Северного потока – 2»
Мир
В ФРГ семь энергокомпаний обанкротились из-за роста цен на газ

В БФУ имени Канта рассказали о способном заживлять раны световом луче

0
Выделить главное
вкл
выкл

В Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта рассказали о новой технологии, способной совершить переворот в медицине.

Речь идет о световом луче, который представляет собой негорячую плазму, обладающую уникальным эффектом. Этот поток способен заживлять раны и обеззараживать хирургические инструменты.

«Мы научились генерировать немного другой вид плазмы, которая называется нетермальная. То есть плазма, которую можем потрогать рукой. Ее газовая температура относительно низкая, близка к комнатной температуре либо температуре тела человека. Таким образом, потоком этой плазмы мы можем обрабатывать кожу человека и даже открытые раны», — объяснил заведующий лабораторией оптических излучений БФУ имени Канта Дмитрий Шитц.

Он отметил, что с помощью потока нетермальной плазмы также можно уничтожать патогенные организмы.

Плазму, которую можно трогать и не обжечься, получают из гелия.

Ранее ученым удавалось создать луч не толще иголки. Специалисты вуза придумали, как увеличить диаметр потока.

«Как показали исследования, у нас получился результат, где три трубки генерируют три потока плазмы одновременно и при этом на определенной дистанции они работают не раздельно, а образуют общий диаметр. Тем самым мы получили площадь покрытия в районе 1 кв. см», — рассказал младший научный сотрудник лаборатории оптических излучений БФУ имени Канта Антон Иванков.

Калининградский вуз вошел в проект «Приоритет 2030» Минобрнауки. Госпрограмма поддерживает российские университеты. Ее задача — ускорить разработку новейших технологий и материалов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021