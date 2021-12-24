В БФУ имени Канта рассказали о способном заживлять раны световом луче

В Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта рассказали о новой технологии, способной совершить переворот в медицине.

Речь идет о световом луче, который представляет собой негорячую плазму, обладающую уникальным эффектом. Этот поток способен заживлять раны и обеззараживать хирургические инструменты.

«Мы научились генерировать немного другой вид плазмы, которая называется нетермальная. То есть плазма, которую можем потрогать рукой. Ее газовая температура относительно низкая, близка к комнатной температуре либо температуре тела человека. Таким образом, потоком этой плазмы мы можем обрабатывать кожу человека и даже открытые раны», — объяснил заведующий лабораторией оптических излучений БФУ имени Канта Дмитрий Шитц.

Он отметил, что с помощью потока нетермальной плазмы также можно уничтожать патогенные организмы.

Плазму, которую можно трогать и не обжечься, получают из гелия.

Ранее ученым удавалось создать луч не толще иголки. Специалисты вуза придумали, как увеличить диаметр потока.

«Как показали исследования, у нас получился результат, где три трубки генерируют три потока плазмы одновременно и при этом на определенной дистанции они работают не раздельно, а образуют общий диаметр. Тем самым мы получили площадь покрытия в районе 1 кв. см», — рассказал младший научный сотрудник лаборатории оптических излучений БФУ имени Канта Антон Иванков.

Калининградский вуз вошел в проект «Приоритет 2030» Минобрнауки. Госпрограмма поддерживает российские университеты. Ее задача — ускорить разработку новейших технологий и материалов.