Стоимость школьных завтраков выросла в Орске в два раза

В Орске (Оренбургская область) почти на 70 рублей повысилась стоимость школьных завтраков, предоставляемых ученикам бесплатно. Это связано с решением властей включить в рацион детей дополнительные продукты.

С 12 ноября по 31 декабря цена завтрака возросла с 55 до 124 рублей. В рацион школьников добавили фрукты, соки, кисломолочную и другую продукцию, способствующую сопротивляемости организма к инфекционным заболеваниям, пишет ИА «Урал56.Ру».

По данным городского управления образования, до 31 декабря младшеклассники, обучающиеся в первую смену, получают бесплатные завтраки на 124,58 рубля. Горячие обеды для тех, кто учится во вторую смену, обходятся в 141,58 рубля каждый (при обычной стоимости в 72,43 рубля).

Средства на питание школьников выделяются из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Средства родителей не привлекаются.

В начале ноября этого года губернатор Оренбуржья Денис Паслер поручил министерству образования и муниципалитетам ввести в рацион питания учащихся 1–4-х классов дополнительные продукты. Мера будет действовать до конца 2021 года.

13 октября Роспотребнадзор опубликовал методические рекомендации по организации питания школьников. В их числе снижение потребления кондитерских и колбасных изделий, сахара и соли. Также ведомство предложило варианты базового меню для разработки региональных типовых меню с учетом территориальных, национальных и других особенностей питания населения.

В конце сентября стало известно, что регионам направят 248 млрд рублей на горячее питание школьников. Подробнее — в сюжете.