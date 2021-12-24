Работу общественного транспорта сократят из-за снегопада в Ялте

Власти Ялты 24 декабря закрыли городские учебные учреждения из-за сильного снегопада. В связи с непростыми погодными условиями есть риск прекращения работы общественного транспорта, написала в своем Telegram-канале глава администрации города Янина Павленко.

Она обратилась ко всем работодателям с просьбой отпустить сотрудников домой, пишет ИА «Крыминформ».

Снег идет в Ялте третий день подряд. Для расчистки города задействовали 319 человек и девять единиц техники. Власти попросили автомобилистов не оставлять личный автотранспорт в узких местах — снегоуборочная техника проехать может далеко не везде. В ближайшие часы ожидается оттепель, но при этом усилится ветер и пойдет дождь со снегом.

Из-за снегопада, прошедшего в Ялте 22 декабря, с маршрутов сняли более 10 автобусов. В Севастополе отменили школьные автобусы. Временно приостановлено движение грузового транспорта со стороны Алушты. Закрыта дорога на Ай-Петри.