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В ФАС оценили ситуацию с зимним дизельным топливом на внутреннем рынке

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На внутреннем рынке наблюдается нехватка предложений по зимнему дизелю. Об этом в пятницу, 24 декабря, заявил на пресс-конференции глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

В связи с этим ФАС направила в ЦБ РФ предложение по снижению ставок эквайринга для топливного ритейла, отметил глава службы.

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Также он сообщил, что приближается пик роста биржевых цен на зимнее дизельное топливо.

«Я думаю, что мы пик (роста биржевых цен. — Ред.) проходим, всегда эта ситуация сезонная. Ожидаем снижения цен. Каких-то признаков нарушения антимонопольного законодательства здесь мы не находим», — добавил глава ФАС.

Цена зимнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу поднялась на 0,9%, до 64 790 рублей за 1 т.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 декабря прокомментировал рост цен на топливо в ряде регионов России. По его словам, такая динамика на повышение стоимости есть в некоторых регионах, однако это предмет самого пристального внимания правительства.

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