В ФАС оценили ситуацию с зимним дизельным топливом на внутреннем рынке
На внутреннем рынке наблюдается нехватка предложений по зимнему дизелю. Об этом в пятницу, 24 декабря, заявил на пресс-конференции глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.
В связи с этим ФАС направила в ЦБ РФ предложение по снижению ставок эквайринга для топливного ритейла, отметил глава службы.
Также он сообщил, что приближается пик роста биржевых цен на зимнее дизельное топливо.
«Я думаю, что мы пик (роста биржевых цен. — Ред.) проходим, всегда эта ситуация сезонная. Ожидаем снижения цен. Каких-то признаков нарушения антимонопольного законодательства здесь мы не находим», — добавил глава ФАС.
Цена зимнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу поднялась на 0,9%, до 64 790 рублей за 1 т.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 декабря прокомментировал рост цен на топливо в ряде регионов России. По его словам, такая динамика на повышение стоимости есть в некоторых регионах, однако это предмет самого пристального внимания правительства.