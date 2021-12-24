Эксперт предрек ЕС «крах нормальной жизни» из-за отказа от газа из РФ

Некоторое снижение цен на фьючерсном или спотовом рынках газа не означает, что Европа обойдется без российского газа и трубопровод «Северный поток – 2» будет не нужен. Стоимость голубого топлива в этом регионе будет меняться в ближайшие месяцы. Об этом заявил «Известиям» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в пятницу, 24 декабря.

Он рассказал, что есть фьючерсный рынок, спотовый и долгосрочные контракты, но не все фьючерсы являются поставочными. По словам специалиста, это «специфический рынок, который очень сильно реагирует на психологические сюжеты» и может быстро меняться.

С начала открытия торговой сессии в пятницу цены фьючерсов на газ в Европе снижаются. К 15:21 мск они опустились ниже $1,2 тыс. за 1 тыс. куб м. 21 декабря биржевая цена на газ в этом регионе впервые в истории преодолела отметку $2000 за тысячу кубометров.

На следующий день СМИ сообщили, что грузовые суда, перевозящие сжиженный природный газ (СПГ) в Азию, экстренно свернули в сторону Европы из-за выросших цен на газ. Также отмечалось, что поставку СПГ на европейский рынок впервые с 2009 года осуществит Австралия.

Митрахович подчеркнул, что, несмотря на снижение, цены на газ в Европе всё равно «очень высокие» — всё, что выше $500 за тысячу кубометров, считается большой ценой. Если Европа примет решение больше не покупать газ из России, то цены там будут «совершенно астрономические», и это станет «крахом для всей нормальной жизни» региона, посетовал эксперт.

Он указал, что кооперация с Россией нужна Европе, так как сжиженный природный газ там составляет 10%, остальное — это трубопроводные поставки и добыча голубого топлива.

Как сообщили в «Газпроме» 24 декабря, Европа отобрала из подземных хранилищ газа (ПХГ) более 41% от объема, который закачали за 2021 год. Кроме того, 21 и 22 декабря были зафиксированы рекорды по отбору газа из европейских ПХГ за сутки — 700 млн куб. м и 712 млн куб. м соответственно. Эту информацию подтвердил на своей странице в Facebook глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон. Он написал, что российский газовый холдинг сокращает поставки голубого топлива в ЕС через Польшу и Украину, поэтому Европа установила рекорд по отбору газа из запасов.

19 декабря глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россия выполняет обязательства по поставкам газа в Европу, но отметил продолжение роста цен на этот энергоноситель. Он добавил, что, несмотря на выполнение Москвой своих обязательств, она не направляет дополнительные объемы газа, как могла бы, что способствует росту цен.

За несколько дней до этого Еврокомиссия предложила сформировать механизм, в рамках которого страны ЕС смогут осуществлять совместные добровольные закупки природного газа для наполнения ПГХ.