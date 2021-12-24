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Единый сервис с данными об ученых и технологиях запустят в России в 2022 году
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Единый сервис с данными об ученых и технологиях запустят в России в 2022 году

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Единый цифровой сервис, содержащий сведения как об отдельных российских ученых и научных коллективах, так и о имеющихся в РФ технологиях, создадут в 2022 году. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

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Как заявил Чернышенко на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию, которое проводит президент РФ Владимир Путин, сейчас в стране такие данные «находятся в разрозненных сервисах и информационных системах». По словам вице-премьера, это мешает бизнесу и институтам развития понять, какие в России есть перспективные технологии и разработки.

«Для реализации таких сервисов в следующем году мы запускаем домен «Наука и инновации» на базе защищенной единой цифровой облачной платформы «Гостех»», — сказал вице-премьер.

Он подчеркнул необходимость обеспечить возможность интеграции всех сервисов в единое пространство. В частности, речь идет о сервисах научных организаций, вузов, фондов, компаний и институтов развития.

Чернышенко выразил мнение, что это позволит сэкономить время отдельного исследователя и сократить бюрократическую нагрузку на него.

Ранее в пятницу российский лидер призвал продолжить Год науки научным десятилетием. По словам Путина, главным итогом Года науки и технологий является качественно новый уровень научного просвещения. Президент отметил, что интерес общества к науке «без преувеличения огромный, колоссальный».

SMM-редакция МИЦ «Известия» подготовила уникальный спецпроект в честь Года науки – 2021: «Наука и технологии. Что изобретают в России» В нем рассказывается о самых интересных, крупных, перспективных проектах, которые способны изменить жизнь людей и общества в целом.

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