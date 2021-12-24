Дедморобус с духовым оркестром будет курсировать по улицам Тюмени
Новогодний дедморобус приедет в Тюмень 25 декабря, сообщает администрация города.
25-го и 26-го числа в городе состоятся музыкальные программы.
Дед Мороз и духовой оркестр проследуют по маршруту, включающему Цветной бульвар (рядом с цирком и ЦУМом), площадь 400-летия Тюмени, каток «Звездный полюс» (ТРЦ «Сити-мол»), и подарят прохожим праздничное настроение. Как пишет портал «Наш город», в на новогодних каникулах дедморобус появится в Тюмени 2 и 3 января. В состав команды войдут танцоры.
На площади 400-летия Тюмени 25 декабря состоится открытие главной городской елки и резиденции Деда Мороза. Вечером запланирован праздничный фейерверк. В связи с эпидемиологической ситуацией мероприятия пройдут с учетом ограничительных мер. На площади могут собраться не более 500 человек. Резиденция новогоднего волшебника будет принимать детей до 14 января.