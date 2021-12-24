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Жителей Псковской области предупредили о сильном снегопаде

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В Псковской области ожидается сильный снегопад. Он начнется вечером 24 декабря и продлится всю первую половину ночи 25 декабря.

В региональном Гидрометцентре Псковской ленте новостей рассказали, что прогноз о неблагоприятных погодных явлениях передали в единые диспетчерские службы районов и взаимодействующих с ними служб.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь. По его словам, жители столицы 31 декабря и 1 января смогут ощутить некоторое потепление, до –10 градусов, однако прогноз еще будет уточняться. Он назвал синоптическую ситуацию сложной.

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