Деды Морозы — альпинисты поздравили пациентов Морозовской детской больницы

50 спасателей-альпинистов в образе Дедов Морозов поздравили пациентов Морозовской детской больницы в Москве. Об этом сообщили в пятницу, 24 декабря, в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Они спустились с крыши при помощи альпинистского снаряжения, чтобы вручить детям подарки через окна палат. Участие в такой новогодней акции является добровольным.

Возле больницы прошло шествие новогодних персонажей, сыграли артисты уличных театров столицы в сопровождении оркестра снеговиков, Деда Мороза и Снегурочки, а затем в помещении началось новогоднее представление и мастер-классы, сообщает телеканал «Звезда».

Акция прошла в рамках проекта «Мечтай со мной» и фестиваля добрых дел «Зима в Морозовке», сообщает агентство городских новостей «Москва».

Накануне сообщалось, что в этом году в городских округах Московской области открыли сразу несколько резиденций Деда Мороза. В них детей ждет знакомство с главным зимним волшебником, игры и мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек. Гости также могут передать свои послания Деду Морозу и получить памятные подарки.