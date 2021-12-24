Поставленную в школу и вуз Мурманска крупу признали некачественной

Компания — поставщик круп из Мурманска должна заплатить двойной штраф за несоблюдение безопасности пищевой продукции.

Предприятие наказали за то, что оно поставило в местный вуз и школу в Мончегорске крупы без действующих деклараций. За это организацию оштрафовали на 125 тыс. рублей. Но руководство штраф не оплатило.

Тогда предприятие решили еще раз привлечь к ответственности. По решению суда сумма штрафа удвоена.

ИА «Би-порт» со ссылкой на Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора пишет, что плановые проверки проводились в январе и феврале этого года.

Выяснилось, что в школу Мончегорска привезли партию манной крупы и овсяных хлопьев с истекшей еще в 2019 году декларацией. Ячневую крупу с таким же нарушением поставили в мурманский университет.