Летевший из Саратова в Москву самолет совершил посадку после сигнала тревоги
Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс Саратов - Москва, через 30 минут после взлета подал сигнал тревоги из-за разгерметизации. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщила представитель авиакомпании.
В 15:08 самолет благополучно произвел посадку в аэропорту Домодедово.
«Двадцать четвертого декабря через 30 минут после взлета экипаж рейса S7 1236 Саратов - Москва сообщил о разгерметизации на борту и принял решение снизиться на рекомендованную высоту 3000 метров», — рассказала «РИА Новости» представитель S7.
На борту самолета находилось 102 пассажира и шесть членов экипажа. По факту произошедшего проводится расследование.
Ранее, 20 декабря, журналисты со ссылкой на источник сообщали, что Airbus А321 из Парижа со сработавшим датчиком неисправности совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево. При посадке никто не пострадал.
Уточнялось, что командир воздушного судна доложил диспетчерам о том, что у лайнера отказали системы управления передней стойки шасси. В связи с этим была запрошена экстренная посадка. Также сообщалось, что на борту самолета сработала сигнализация отказа антипробуксовочной системы.