Безвизовый режим между Россией и Белизом вступит в силу с 12 января
Россияне смогут посещать без виз государство Белиз на восточном побережье Центральной Америки с 12 января. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает МИД России.
«Сообщаем, что 12 января 2022 года вступает в силу соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Белиза об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Белиза, подписанное в городе Нью-Йорке 23 сентября 2021 года», — говорится в сообщении ведомства.
Граждане смогут пребывать без виз на территории государства другой стороны до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, считая с даты их первого въезда, передает RT.
23 сентября Россия и Белиз подписали межправительственное соглашение об отмене виз для взаимных поездок граждан двух стран.
Ранее, 13 сентября, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в скором времени может быть подписано соглашение, отменяющее визовый режим между Россией и Сан-Марино, сообщает телеканал «360».