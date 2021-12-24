После ДТП с фурами перекрыли движение на ЦКАД под Москвой
Два грузовика столкнулись на 28-м км Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в Подмосковье. Об этом сообщили в столичном главке полиции в пятницу, 24 декабря.
«На 28-м км ЦКАД произошло столкновение двух машин «Скания», в результате которого полностью перекрыто внешнее движение», — заявили в полиции.
По данным правоохранителей, пострадавших в ДТП нет.
На месте аварии работают сотрудники ДПС, МЧС, дорожных служб.
14 декабря на Киевском шоссе в Москве сгорела фура. Это произошло около аэропорта Внуково. Днем ранее в результате возгорания автомобиля на МКАД в районе Ясеневского лесопарка было затруднено движение транспорта. Отмечается, что транспортное средство загорелось в среднем ряду.
25 ноября в районе подмосковного Солнечногорска на 334-м км ЦКАД на дорогу обрушились навесные конструкции. Из-за этого образовалась пробка из фур, поскольку грузовикам пришлось практически протискиваться под упавшим перекрытием.