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В Ленинградской области вновь откроется горнолыжный клуб IGORA KIDS CLUB

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В Ленинградской области на всесезонном курорте «Игора» для детей вновь откроется горнолыжный клуб IGORA KIDS CLUB. Об этом «Известиям» сообщили в пятницу, 24 декабря, в пресс-службе центра.

Отмечается, что торжественное открытие запланировано на 25 декабря в 15.30 мск. и состоится на склоне 1 Б. В этом зимнем сезоне сотрудники курорта обновили формат отдыха и внесли разнообразие в программу развлечений.

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Если альпийские горнолыжные курорты изучены вдоль и поперек и хочется чего-то нового, стоит обратить внимание на направления, которые не считаются горнолыжной классикой. Куда помимо традиционных мест катания летают горнолыжники

Кроме того, курорт «Игора» запускает и новый продукт IGORA ZIP LINE - самый длинный троллей на Северо-Западе, протяженностью 805 м. Полет будет проходить над озером со скоростью до 50 км/час.

Как отметили в пресс-службе, IGORA ZIP LINE будет доступен круглый год.

Неизменным на курорте остался график занятий для ребят от 5 до 10 лет - по выходным и праздничным дням.

По словам сотрудников пресс-службы, программа горнолыжного клуба рассчитана на 4,5 часа, включая обеденный перерыв. Так, в первой половине дня у детей будут проходить в игровой форме тренировки с инструктором. Для этих целей отдельный склон оборудовали ленточными подъемниками и яркими фигурами, благодаря которым дети смогут отработать технику катания на горных лыжах.

По окончании занятий и комплексного обеда в Гранд-Кафе ребята могут посетить ледовый дворец, приняв участие в различных мастер-классах.

Партнерами проекта выступили как телезнаменитости, так и звезды сцены и медицины. Кроме них партнерами стали: Пятый канал, ММЦ «СОГАЗ» и шоу-пространство «Ленинград Центр».

«Игора» - всесезонный курорт, который находится в Приозерском районе Ленинградской области. Здесь представлен широкий спектр возможностей по размещению - остановиться можно как в отеле, так и в апартаментах или коттеджах. На территории курорта работает крупнейший на Северо-Западе СПА-комплекс, рестораны и кафе.

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