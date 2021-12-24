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В Москве компания избила мужчину в вагоне метро

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В вагоне столичного метрополитена произошла драка, компания молодых людей напала на пассажира. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщил телеканал РЕН ТВ.

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Потасовка случилась вечером 23 декабря, когда поезд ехал от станции «Охотный ряд» до «Кропоткинской». Как рассказал потерпевший, у него возник конфликт с тремя парнями и девушкой. В итоге группа пассажиров напала на него.

После драки компания вышла на станции, но один из нападавших вернулся в вагон и ударил пострадавшего кулаком в нос.

26-летний мужчина обратился с заявлением в полицию, возбуждено уголовное дело по ст.116 УК РФ («Побои»). Нападавших разыскивают.

15 декабря пассажиры столичного метрополитена помогли полицейским задержать дебошира с муляжом гранаты. Инцидент произошел около шести часов вечера на станции «Полежаевская».

4 октября трое мужчин избили 25-летнего жителя Воронежской области Романа Ковалева. Нападение произошло после словесной перепалки в вагоне электропоезда по пути следования от станции «Измайловская» до станции «Первомайская» Арбатско-Покровской линии.

В результате потерпевший получил переломы лицевой кости и носа, а также ушибы. Мужчину госпитализировали.

Следователи квалифицировали действия нападавших по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Обвиняемые находятся под арестом.

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