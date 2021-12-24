Юрист усомнился в обоснованности обвинений Криса Нота в сексуальном насилии

Выдвижение обвинений в адрес американского актера Криса Нота в сексуальном насилии не означает, что они являются обоснованными и не исключают возможности защиты их опровергнуть. Такое мнение в пятницу, 24 декабря, в беседе с «Известиями» выразил партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

По словам специалиста, американская система права существенно отличается от традиционной континентальной системы права, которая является базовой для России. Разные штаты США предусматривают различное нормативное регулирование тех или иных правоотношений.

«В данной ситуации само по себе выдвижение обвинений вовсе не означает, что они являются обоснованными и не исключают возможности защиты их опровергнуть. Сама по себе моральная сторона вопроса отношений между представителями разных полов в последнее время в США сильно изменилась. То, что было нормой в 10-х года текущего столетия стало криминализироваться уже в третьем десятилетии», — подчеркнул юрист.

По мнению Горбунова, выдвигая обвинения, потерпевшая сторона должна будет постараться доказать все факты и события, о которых утверждает, а с учетом прошедшего времени показаний потерпевших или свидетелей может быть недостаточно.

«Очевидно, что процесс может быть длительным и сложным», — добавил он.

Кинокритик, кандидат филологических наук Сергей Сычев, в свою очередь, считает, что обвинения выглядели бы как трагичная история и вызывали бы сочувствие к обвинителям, если бы эти события не произошли именно сейчас, когда вышло продолжение сериала «И просто так», в котором Нот исполняет одну из главных ролей. Сычев отметил, что сериал бьет рекорды просмотров во всем мире и стал самым востребованным шоу на НВО МАХ.

«И теперь уже дело не в том, чтобы выяснить, виноват ли Крис Нот перед обвинительницами, а в том, что сейчас у нас на глазах будет еще до всех судебных разбирательств уничтожена карьера еще одного артиста. Слишком велик соблазн считать это еще одним намеренно инициированным скандалом для сведения личных счетов на волне продолжающейся в Голливуде «охоты на ведьм», — сказал специалист.

Накануне еще две женщины обвинили в сексуальном насилии Нота. По словам кантри-певицы Лизы Джентил, она подверглась сексуальному насилию со стороны артиста в 2002 году. На тот момент она работала певицей в одном из ресторанов Нью-Йорка.

Второй обвинительницей стала актриса, которая на протяжении четырех сезонов дублировала актрису Кристин Дэвис в сериале «Секс в большом городе».

Всего против Нота выступили уже пять женщин. Так, 16 декабря The Hollywood Reporter сообщил, что Криса Нота обвинили в сексуальном насилии две женщины. Американки под псевдонимами Зои (40 лет) и Лили (31 год) выступили с обвинениями в адрес Нота в октябре и августе. Отмечается, что один инцидент произошел в 2004 году, а другой — в 2015-м.

Сам артист обвинения отверг и назвал их ложью.

Спустя несколько дней к обвинениям присоединилась третья женщина. 30-летняя женщина рассказала, что подверглась сексуальному насилию со стороны на тот момент 55-летнего Нота в 2010 году, когда ей было 18 лет. Она пояснила, что это произошло в нью-йоркском ресторане Da Marino, где она работала в качестве хостес и певицы.

20 декабря стало известно, что Криса Нота уволили из сериала «Уравнитель» после обвинений в сексуальном насилии. В драме 67-летний актер исполнял роль бывшего директора ЦРУ Уильяма Бишопа.