Украина предъявила обвинение главе Минтранса РФ за авиасообщение с Крымом

Генпрокуратура Украины предъявила обвинение главе Минтранса РФ Виталию Савельеву в «незаконной переправке лиц через украинскую границу». Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

«Под процессуальным руководством офиса генерального прокурора действующему министру транспорта Российской Федерации и его заместителю сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)», — указано в публикации на сайте генпрокуратуры.

По информации следствия, министр, работая на руководящей должности в авиакомпании «Аэрофлот», организовал перевозку граждан в Крым и из него в период с апреля 2014 года по ноябрь 2020-го. В общей сложности было перевезено 329 тыс. человек, уточнили в пресс-службе.

Как убеждены в Генпрокуратуре, действия Савельева являются незаконными, так как такие перевозки якобы нарушают государственную границу Украины и не соответствуют нормам международного права и воздушного права страны.

«Несмотря на наличие прямых запретов органов авиационной власти Украины и рекомендаций по этому поводу мировых организаций в сфере гражданской авиации, российская авиакомпания выполняла незаконные регулярные пассажирские авиаперевозки в закрытый международный аэропорт Симферополь и в обратном направлении», — говорится в сообщении.

Обвинения по данному делу также предъявили заместителям главы Минтранса.

2 ноября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новый санкционный пакет против России. В частности, под ограничения попали граждане РФ, имеющие отношение к организации и проведению выборов в Госдуму на территории Крыма. В общей сложности ограничения затронули 140 физических и 50 юридических лиц.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Известиями» назвал новый пакет санкций Украины против граждан России очередной глупостью украинского руководства. С одной стороны, власти Украины требуют увеличения поставок российского газа через территорию страны, а с другой стороны, на всех международных площадках и форумах они нападают на Россию, отметил сенатор.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.