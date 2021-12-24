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«Одноклассники» составили портрет мобильного игрока

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«Одноклассники» проанализировали аудиторию мобильных игроков на платформе в 2021 году и составили портрет российского игрока, который представлен на сайте с итогами года социальной сети в разделе «Игры».

Показатель месячной аудитории мобильных игр в ОК превысил 13 млн пользователей. Средняя месячная аудитория выросла за год на 8%, а число ежедневных игроков — на 16,3%. 82% пользователей мобильных игр используют устройства на базе Android.

Активнее всего на платформе играют женщины — их доля от общего количества мобильных игроков составляет 65%, мужчин — 35%. При этом самые активные мобильные игроки на платформе — это пользователи в возрасте от 25 до 50 лет (их доля составляет среди женщин — 45%, среди мужчин — 55%).

В топ городов России с самыми большим количеством активных мобильных игроков в ОК вошли Москва, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск и Казань.

Топ-10 городов России с самыми большим количеством мобильных игроков в ОК:

  1. Москва
  2. Краснодар
  3. Екатеринбург
  4. Новосибирск
  5. Казань
  6. Самара
  7. Санкт-Петербург
  8. Челябинск
  9. Воронеж
  10. Ростов-на-Дону

По данным ОК, 30% мобильных игроков играют сразу в 2–3 игры, 14% успевают занять себя в трех играх и более, а 56% предпочитают играть в одну игру. При этом в течение года 65% мобильных игроков пробовали новые игры на платформе.

Соцсеть также проанализировала, на протяжении какого времени пользователи активнее стали играть в мобильные игры. Интересно, что существенная часть геймеров ОК в последние годы постепенно переходила с десктопных игр на мобильные. Из текущей аудитории мобильных игр больше половины игроков увлеклись играми более пяти лет назад (49,3% от общей доли аудитории мобильных игроков), от трех до пяти лет играют 12,3% пользователей, от года до трех лет — 20,1%, а менее года — 18,2% пользователей.

Чаще всего в мобильные игры пользователи ОК играют по средам и четвергам. Самое популярное время для игр в течение дня — вечер с 19 до 21 часа. Также ОК проанализировали траты пользователей на игры в месяц — в среднем 36% мобильных игроков из России тратили на игры в 2021 году более 500 рублей в месяц.

Самыми популярными жанрами в сегменте мобильных игр в 2021 году стали приключения, три в ряд и казуальные. При этом игроки с 18 до 35 лет отдают предпочтение играм жанра настольные, в то время как геймеры от 35 до 50 лет больше любят игры три в ряд, а пользователи старше 50 лет — казуальные.

ОК также узнали, какие игры в 2021 году пользовались наибольшей популярностью у пользователей мобильной игровой платформы ОК. Тремя самыми популярными играми стали: «Сокровища пиратов», «Целуй и знакомься» и «Долина сладостей».

Топ-10 популярных мобильных игр по дневной аудитории в ОК:

  1. «Сокровища пиратов».
  2. «Целуй и знакомься».
  3. «Долина сладостей».
  4. «Елочка 2021».
  5. «Крокворд».
  6. «Башня слов».
  7. «Где отличие?».
  8. «Хочу общаться».
  9. Малиновый джем
  10. «Сладкие загадки».
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