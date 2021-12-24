Huawei представила новый кроссовер Aito M5

Китайская компания Huawei представила новый гибридный кроссовер Aito M5. Об этом 24 декабря сообщает «Авторевю».

Длина автомобиля составляет 4770 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1625 мм. Колесная база — 2880 мм. По размерам Aito M5 — одноклассник кроссоверов Jaguar F-Pace или Genesis GV70.

Главная особенность интерьера — медиасистема Huawei с дисплеем диагональю 15,6 дюйма. Она объединена в одну экосистему с другими гаджетами марки Huawei и имеет широкие онлайн-возможности.

Кроссовер Aito M5 оснащен адаптивными светодиодными фарами, передними сиденьями с вентиляцией и массажером, адаптивным круиз-контролем, панорамной крышей, системой кругового обзора. Разъемы USB есть не только на центральной консоли, но также в дверных карманах, чтобы можно было оставить там поставленный на зарядку гаджет.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 125 л.с., который работает исключительно в режиме генератора для подзарядки тяговой батареи. Колеса Aito M5 вращают электродвигатели.

Разработчики заявили, что с полностью заряженной батареей и полным баком бензина Aito M5 сможет проехать 1100 км, а средний расход топлива составляет 0,8 л. на 100 км пути.

29 июня стало известно, что Chery рассматривает возможность в ближайшие два года начать продажи в России автомобилей с электрическими силовыми установками.

На данный момент в Chery готовят необходимый пакет технической документации для прохождения сертификации машин, проводят маркетинговые исследования, а также готовятся к испытаниям электромобилей в условиях российских дорог и климата.