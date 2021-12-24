Киев выразил желание участвовать в консультациях России и НАТО по безопасности

Киев должен участвовать в консультациях Евросоюза (ЕС), США или НАТО с Россией по вопросам безопасности. Об этом в пятницу, 24 декабря, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его мнению, вопрос безопасности в евроатлантическом регионе сейчас решается на Украине.

«Первой и главной темой разговора США, ЕС или НАТО с Россией должно быть завершение международного вооруженного конфликта в Европе, агрессии РФ против Украины. Вопрос евроатлантической безопасности сейчас решается на Украине, поэтому Украина должна участвовать в консультациях по безопасности на эту тему», — написал министр в Twitter.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва получила предложение от Североатлантического альянса провести встречу Совета Россия–НАТО в январе.

Москва подтверждает готовность к прямому диалогу с НАТО по российскому проекту договоренностей о гарантиях безопасности России, отметила дипломат. Захарова также добавила, что сроки встречи в формате Россия–НАТО будут определены позже.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ рассчитывает в январе 2022 года получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности. При этом он подчеркнул, что США и европейские страны проводят недвусмысленные маневры и учения в непосредственной близости границ РФ, что не может не вызывать озабоченность российской стороны.

23 декабря президент России Владимир Путин отметил, что РФ оперативно и конструктивно ответила на предложения Вашингтона и направила свои предложения по гарантиям безопасности. Президент добавил, что американские партнеры заявляют о готовности к дискуссии и к переговорам по вопросам безопасности в начале года в Женеве.

19 декабря бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев должен одним из первых дать ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности России. Бывший украинский лидер заверил, что сейчас решается судьба Украины и «определяется стратегический горизонт ее развития». По мнению Порошенко, любые переговоры по гарантиям безопасности для России должны быть связаны с вопросами Крыма и Донбасса.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота. При этом в агрессии украинские власти винят Россию. Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала к урегулированию ситуации.