Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Политтехнолог назвал заявления о войсках РФ на границе с Украиной попыткой саботажа
Общество
Правительство внесло рисдиплам в перечень важных лекарств
Общество
Путин заявил о необходимости проработать вопрос с надбавками ученым на Севере
Происшествия
Военный грузовик и бензовоз столкнулись в Москве
Экономика
Цены на газ в Европе опустились ниже $1,2 тыс. за 1 тыс. куб. м
Мир
В Белоруссии анонсировали встречу Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге
Мир
Прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене
Интернет
Google изучит решение суда о штрафе в 7,2 млрд рублей
Мир
Сотрудники Apple объявили забастовку и призвали не покупать гаджеты компании
Общество
Путин заявил о необходимости выполнить все планы по нацпроектам за три года

«Елка Победы. Тайны героев Москвы» стала лучшим новогодним представлением столицы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новогодний исторический квест «Елка Победы. Тайны героев Москвы» стал лучшим новогодним представлением столицы. Вместе с КиноЕлкой на Мосфильме и «Научным новым годом 2022» он возглавил рейтинг, который традиционно готовят эксперты «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня». При его составлении оценивали 50 новогодних елки столицы.

«Елка Победы» — это знакомство с героическими страницами истории в увлекательной игровой форме и в атмосфере музея. Школьники узнают новые факты о Московской битве, 80-летие которой мы отмечали в этом году, о подвигах и судьбах героев. В театрализованном квесте задействовано много персонажей, а не только традиционные Дед Мороз и Снегурочка. Дети погружаются в атмосферу 40-х годов прошлого века, знакомятся героями того времени, видят элементы быта, форму и одежду той поры», — рассказала руководитель проекта «Елка Победы» Мария Гуменюк.

Квест «Елка Победы» пройдет с 25 декабря по 9 января. По сюжету, Дед Мороз выполняет желание ребят и переносит их в прошлое, чтобы они могли познакомиться со своими сверстниками — участниками обороны Москвы. Юным участникам квеста предстоит помочь защитникам города. Дружная команда пройдет курс молодого бойца, преодолеет полосу препятствий, спасет столицу от огня, запустит в небо аэростаты и даже поможет замаскировать Кремль! Участников ждут состязания в ловкости и меткости, проверка смекалки и находчивости, а еще дети узнают об истории Московской битвы и ее героях. Под квест отведен целый этаж — это более 3 тыс. кв. метров. В проведении программы задействовано 200 волонтеров. Справившись со всеми заданиями, ребята встречают Деда Мороза и зажигают Елку Победы. Каждого юного гостя ждет новогодний тематический подарок от Музея Победы.

25 декабря Музей Победы пригласил продегустировать новогодний фронтовой подарок и отведать настоящей солдатской каши.

Во время акции гости смогут оценить вкус и качество солдатской каши, которая входит в фронтовой новогодний подарок. Специальный тематический набор вручается всем участникам главного исторического квеста страны «Елка Победы. Тайны героев Москвы».

Импровизированная полевая кухня развернется на нулевом этаже Музея Победы, для входа в который не требуется приобретения билета. Поэтому попробовать ароматное и горячее традиционное армейское блюдо смогут не только посетители музея, но и все желающие.

Место проведения: Музей Победы, зона буфета у кинозала «Жуков».

Время проведения — 25 декабря с 13:30 до 14:30.

Аккредитация СМИ: 8-903-534-51-72.

Новогодний исторический квест «Елка Победы. Тайны героев Москвы» пройдет в Музее Победы с 25 декабря по 9 января. Ребята от шести до 11 лет смогут погрузиться в историю страны, узнать о героях Московской битвы, а также выполнить увлекательные задания, разгадать шифровки, проявить ловкость, смекалку и находчивость.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021