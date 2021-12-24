«Елка Победы. Тайны героев Москвы» стала лучшим новогодним представлением столицы

Новогодний исторический квест «Елка Победы. Тайны героев Москвы» стал лучшим новогодним представлением столицы. Вместе с КиноЕлкой на Мосфильме и «Научным новым годом 2022» он возглавил рейтинг, который традиционно готовят эксперты «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня». При его составлении оценивали 50 новогодних елки столицы.

«Елка Победы» — это знакомство с героическими страницами истории в увлекательной игровой форме и в атмосфере музея. Школьники узнают новые факты о Московской битве, 80-летие которой мы отмечали в этом году, о подвигах и судьбах героев. В театрализованном квесте задействовано много персонажей, а не только традиционные Дед Мороз и Снегурочка. Дети погружаются в атмосферу 40-х годов прошлого века, знакомятся героями того времени, видят элементы быта, форму и одежду той поры», — рассказала руководитель проекта «Елка Победы» Мария Гуменюк.

Квест «Елка Победы» пройдет с 25 декабря по 9 января. По сюжету, Дед Мороз выполняет желание ребят и переносит их в прошлое, чтобы они могли познакомиться со своими сверстниками — участниками обороны Москвы. Юным участникам квеста предстоит помочь защитникам города. Дружная команда пройдет курс молодого бойца, преодолеет полосу препятствий, спасет столицу от огня, запустит в небо аэростаты и даже поможет замаскировать Кремль! Участников ждут состязания в ловкости и меткости, проверка смекалки и находчивости, а еще дети узнают об истории Московской битвы и ее героях. Под квест отведен целый этаж — это более 3 тыс. кв. метров. В проведении программы задействовано 200 волонтеров. Справившись со всеми заданиями, ребята встречают Деда Мороза и зажигают Елку Победы. Каждого юного гостя ждет новогодний тематический подарок от Музея Победы.

25 декабря Музей Победы пригласил продегустировать новогодний фронтовой подарок и отведать настоящей солдатской каши.

Во время акции гости смогут оценить вкус и качество солдатской каши, которая входит в фронтовой новогодний подарок. Специальный тематический набор вручается всем участникам главного исторического квеста страны «Елка Победы. Тайны героев Москвы».

Импровизированная полевая кухня развернется на нулевом этаже Музея Победы, для входа в который не требуется приобретения билета. Поэтому попробовать ароматное и горячее традиционное армейское блюдо смогут не только посетители музея, но и все желающие.

Место проведения: Музей Победы, зона буфета у кинозала «Жуков».

Время проведения — 25 декабря с 13:30 до 14:30.

Аккредитация СМИ: 8-903-534-51-72.

Новогодний исторический квест «Елка Победы. Тайны героев Москвы» пройдет в Музее Победы с 25 декабря по 9 января. Ребята от шести до 11 лет смогут погрузиться в историю страны, узнать о героях Московской битвы, а также выполнить увлекательные задания, разгадать шифровки, проявить ловкость, смекалку и находчивость.