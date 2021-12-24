Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Политтехнолог назвал заявления о войсках РФ на границе с Украиной попыткой саботажа
Общество
Правительство внесло рисдиплам в перечень важных лекарств
Общество
Путин заявил о необходимости проработать вопрос с надбавками ученым на Севере
Происшествия
Военный грузовик и бензовоз столкнулись в Москве
Экономика
Цены на газ в Европе опустились ниже $1,2 тыс. за 1 тыс. куб. м
Мир
В Белоруссии анонсировали встречу Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге
Мир
Прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене
Интернет
Google изучит решение суда о штрафе в 7,2 млрд рублей
Мир
Сотрудники Apple объявили забастовку и призвали не покупать гаджеты компании
Общество
Путин заявил о необходимости выполнить все планы по нацпроектам за три года

Осквернившего портрет ветерана студента приговорили к четырем годам колонии

Суд приговорил к 4 годам колонии студента, осквернившего портрет ветерана в Измайлово
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мосгорсуд приговорил к четырем годам лишения свободы студента Матвея Юферова, осквернившего изображения ветерана Великой Отечественной войны в столичном районе Измайлово. Об этом в пятницу, 24 декабря, говорится на сайте столичной прокуратуры.

От слов — к сумме: что грозит Навальному за оскорбление ветерана войны
Гособвинение запросило почти максимальный штраф

«Он осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет)», — говорится в сообщении.

Кроме того, приговор предусматривает лишение права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете, сроком на пять лет.

Юферов 24 ноября помочился на стенд с фотографией ветерана на Аллее Славы ветеранов Великой Отечественной войны на Измайловском бульваре Москвы. Это произошло в присутствии друзей студента. Юферов записал акт на видео и выложил в Instagram. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Когда студент узнал о возбуждении в отношении него уголовного дела, то пытался скрыться на электричках, но был оперативно задержан. Позднее Юферов извинился за содеянное, заявив, что «моральные муки поедают его изнутри», отмечает «Газета.Ru».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021