Осквернившего портрет ветерана студента приговорили к четырем годам колонии

Мосгорсуд приговорил к четырем годам лишения свободы студента Матвея Юферова, осквернившего изображения ветерана Великой Отечественной войны в столичном районе Измайлово. Об этом в пятницу, 24 декабря, говорится на сайте столичной прокуратуры.

«Он осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет)», — говорится в сообщении.

Кроме того, приговор предусматривает лишение права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете, сроком на пять лет.

Юферов 24 ноября помочился на стенд с фотографией ветерана на Аллее Славы ветеранов Великой Отечественной войны на Измайловском бульваре Москвы. Это произошло в присутствии друзей студента. Юферов записал акт на видео и выложил в Instagram. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Когда студент узнал о возбуждении в отношении него уголовного дела, то пытался скрыться на электричках, но был оперативно задержан. Позднее Юферов извинился за содеянное, заявив, что «моральные муки поедают его изнутри», отмечает «Газета.Ru».