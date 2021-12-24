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Старинную часовню в Пскове отодвинут от Ольгинского моста

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В Пскове Анастасиевскую часовню перенесут на 40 м, подальше от ремонтируемого Ольгинского моста. Работы запланированы на апрель-май 2022 года. Об этом рассказал гендиректор АНО «Возрождение культурного наследия Пскова и Псковской области» Денис Василенко.

По его словам, проектные работы по переносу часовни начались еще в 2020 году, однако перед переносом необходимо было провести изыскательные работы, укрепить фрески, определиться с землей. Всё это заняло около одного года.

Василенко отметил, что уже есть 3D-визуализация, как будет происходить перенос. В итоге часовня будет располагаться ближе к корпусу Псковского государственного университета, пишет Псковское агентство информации.

Ранее директор объединенного Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев объяснял, что предыдущий перенос Анастасиевской часовни был выполнен «в сложные годы» и «по-хорошему часовня не должна стоять там, где стоит сейчас».

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