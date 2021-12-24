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Цены на газ в Европе опустились ниже $1,2 тыс. за 1 тыс. куб. м
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Цены на газ в Европе опустились ниже $1,2 тыс. за 1 тыс. куб. м

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Цены фьючерсов на газ в Европе в пятницу, 24 декабря, опустились ниже $1,2 тыс. за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость январских фьючерсов по индексу голландского TTF снижается с начала открытия торговой сессии. Так, 21 декабря биржевая цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $2000 за 1 тыс. куб. м.

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Спустя два дня цены фьючерсов на газ в Европе упали ниже $1500 за 1 тыс. куб. м, что говорит об уменьшении на 25% расчетной цены по данным на пятницу.

Ранее в этот день вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что цена на газ в Европе в 2022 году будет держаться на высоком уровне. Он уточнил, что таков баланс спроса и предложения.

По словам председателя комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития Виктора Хайкова, одним из серьезных факторов роста цен на голубое топливо стала политика Европы по отказу от долгосрочных контрактов на его поставку в пользу спотовых — это привело к дефициту данного ресурса.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович 20 декабря в разговоре с «Известиями» отмечал, что цены газовых фьючерсов на бирже могут взлететь до любого уровня, но они являются спекулятивными и только небольшая часть газа продается по такой цене.

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