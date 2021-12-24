В Воронежской области арестовали военнослужащего по подозрению в госизмене
Российского военнослужащего арестовали в Воронежской области по подозрению в государственной измене Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщила пресс-служба ФСБ России.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Задержанный служил в Западном военном округе.
«Воронежским гарнизонным военным судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — отметили в спецслужбе.
По данным следствия, подозреваемый завербован военной разведкой Украины, передавал сведения о деятельности Российской армии. Арестованному грозит до 20 лет лишения свободы.
Позже в пятницу было опубликовано видео задержания военного. Как следует из кадров, операция прошла около частных домов. Легковой автомобиль подозреваемого заблокировали, после чего мужчину задержали.
Как отмечает «Газета.Ru», допускается, что из-за похищенной им информации мог быть нанесен серьезный вред обороноспособности государства. Личность подозреваемого не называется.
В апреле Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Валерия Голубкина, подозреваемого в государственной измене. Он был кандидатом технических наук, профессором кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики Московского физико-технического института (МФТИ). Занимался гиперзвуковым обтеканием элементов летательных аппаратов, оптимизацией аэродинамических форм, генетическими алгоритмами оптимизации.