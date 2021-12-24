Проект ремонта оперного театра в Воронеже разработают в 2022 году

В 2022 году начнется разработка проекта реконструкции Театра оперы и балета в Воронеже. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

По его словам, которые приводит ИА «Абирег», время для принятия окончательного решения относительно судьбы театра упущено. Вид фасадов, обустройство сцены и зала долго обсуждали, в итоге наступила пандемия, и все средства регион направил на борьбу с коронавирусом. Так, за два года на это потратили порядка 5,5 млрд рублей. Это сумма, превышающая затраты на фактически новое строительство театра.

В итоге власти решили не перестраивать театр, а сохранить его уникальность в части акустики, отремонтировать фасады, не выходя за рамки здания, переделать сценическое пространство.

Гусев отметил, что пока не решен вопрос о помощи из федерального бюджета. Своими средствами регион справится, если удастся перебороть ситуацию с коронавирусом.

В июле прошлого года губернатор одобрил планировочные решения здания театра, представленные проектным институтом «Гипрокоммундортранс». Для получения экспертной оценки был направлен запрос руководителю Большого театра России.

Согласно полученному заключению, главной проблемой театра является его очень маленькая площадь. Здание не укладывается ни в одну из характеристик, собранных в своде правил «Здания театрально-зрелищные. Правила проектирования».