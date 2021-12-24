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Правительство внесло рисдиплам в перечень важных лекарств

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Рисдиплам включен в перечень важных лекарств и будет бесплатно предоставляться пациентам. Об этом в пятницу, 24 декабря, заявил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин.

«Одно из значимых решений — это добавление в список препарата рисдиплам, который нужен для помощи людям с диагнозом СМА (спинально-мышечная атрофия. — Ред). Теперь дорогостоящая терапия для них станет более доступной», — сказал он.

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Также премьер-министр отметил, что добавление его в перечень важнейших лекарств даст возможность пациентам приобретать его за счет федерального и региональных бюджетов — лекарство будет бесплатно предоставлено всем, кто в нем нуждается.

14 декабря глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил об ускорившемся процессе регистрации лекарств в стране. По его словам, обычная процедура регистрации медицинских изделий занимает от 50 до 180 дней, однако по ускоренной процедуре без ущерба для оценки качества в соответствии с постановлением правительства РФ № 430 срок варьируется от пяти до 11 дней.

17 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что излишняя бюрократия при выводе новых лекарств на рынок в настоящее время является помехой. Как отметил глава государства, он неоднократно говорил об этом с вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Минздрава.

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