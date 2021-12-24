Сотрудники Apple объявили забастовку и призвали не покупать гаджеты компании

Группа сотрудников компании Apple призвала коллег отказаться от выполнения рабочих обязанностей, а клиентов — бойкотировать продукцию компании в канун католического Рождества, 24 декабря. Об этом написано на странице Twitter-аккаунта Apple Together в пятницу.

«Мы Apple. Мы достойны уважительного отношения на рабочем месте, оплачиваемого больничного, включения в медстраховку психологической помощи. Требуйте, чтобы образ компании соотносился с вашим кошельком. Не покупайте в магазинах, не покупайте онлайн», — отмечается в сообщении с тегом #AppleWalkout.

В настоящее время неизвестно, сколько человек присоединится к этой инициативе.

Портал AppleInsider.com пишет, что еще в августе сотрудники компании начали рассказывать о случаях дискриминации и домогательств на рабочем месте.

В ноябре агентство Bloomberg сообщало, что Apple выплатит своим сотрудникам $30 млн за неоплаченное время, потраченное на досмотр сумок. В суд с исками обратились более 14 тыс. работников фирменных магазинов компании в Калифорнии. В Apple контроль объяснили поиском украденных гаджетов. Каждый обратившийся сотрудник должен был получить по $1286.