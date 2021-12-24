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Фигуристы Степанова и Букин стали чемпионами России в танцах на льду

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Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали чемпионами России в танцах на льду. Об этом сообщает в пятницу, 24 декабря, газета «Спорт-Экспресс».

Пара заняла первое место по итогам произвольного танца. Степанова и Букин набрали 134,61 балла. На счету у спортсменов по сумме ритм-танца и произвольного танца 223,37 балла.

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Серебряными призерами чемпионата стали Диана Дэвис и Глеб Смолкин, у них 207,70 балла по сумме ритм-танца и произвольного танца. Бронзу завоевали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (195,75 балла по сумме двух выступлений).

Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые лидировали после ритм-танца, снялись из-за травмы Кацалапова на тренировке.

Накануне олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала фигуристку Камилу Валиеву фавориткой чемпионата России в женском одиночном катании. По словам Бестемьяновой, у Валиевой стабильное выполнение прыжков сложнейшей категории ультра-си.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге. По его итогам будут определены спортсмены, которые представят Россию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

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