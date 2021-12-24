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Европа израсходовала более 41% закачанного в 2021 году газа

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Европа отобрала из подземных хранилищ газа (ПХГ) более 41% от того объема, что был закачан за 2021 год. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщили в «Газпроме».

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«По данным Gas Infrastructure Europe, на 22 декабря из подземных хранилищ Европы отобрано уже более 41% от объема газа, закачанного в этом году», — следует из сообщения российской компании, опубликованного в Telegram.

Кроме того, в «Газпроме» сообщили, что 21 и 22 декабря были зафиксированы рекорды по отбору газа из ПХГ Европы за сутки — 700 млн куб. м и 712 млн куб. м соответственно.

Эту информацию подтвердил и глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Газпром» сокращает поставки газа в ЕС через Польшу и Украину, поэтому Европа установила рекорд по отбору газа из запасов. Он стал максимумом с начала отопительного сезона, достигнув 762 млн кубометров. Также установлен новый рекорд за всю историю наблюдений, т. е. с 2011 года по подъему газа за этот день», — написал он в Facebook.

21 декабря биржевая цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $2000 за 1 тыс. куб. м.

19 декабря глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о выполнении Россией обязательств по поставкам газа в Европу, но отметил продолжение роста цен на это топливо. Он добавил, что, несмотря на выполнение Москвой своих обязательств, она не направляет дополнительные газовые поставки Европе, как могла бы, что способствует росту цен.

16 декабря исполнительный директор Германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES) Себастьян Блешке заявил, что заполненность газохранилищ в Германии опустилась ниже уровня в 60%.

15 декабря Еврокомиссия предложила сформировать механизм, в рамках которого страны ЕС смогут осуществлять совместные добровольные закупки природного газа для наполнения подземных хранилищ.

7 декабря портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин высказал мнение, что, если зима в Европе будет холодной, регион может столкнуться с дефицитом газа в конце отопительного сезона. Отбор голубого топлива из европейских ПХГ в ноябре достиг максимального уровня за последние пять лет — 11,2 млрд куб. м, уточнил эксперт.

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