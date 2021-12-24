Путин заявил о необходимости выполнить все планы по нацпроектам за три года

Все заявленные по национальным проектам планы должны быть выполнены в ближайшие три года. Об этом в пятницу, 24 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

«Нацпроекты действуют уже три года, и в предстоящую трехлетку все заявленные планы должны быть выполнены», — сказал он на встрече с членами правительства в режиме видеоконференции.

Ранее, 15 декабря, российский лидер рассказал о результатах работы по национальным проектам. В частности, выполнен план по дорожной сети, с опережением идет расселение аварийного жилья, указал глава государства. Он также подчеркнул необходимость каждодневной вовлеченности всех участников нацпроектов, максимальной ответственности и полной отдачи сил.

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