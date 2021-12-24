Фрегат ВМС Франции FS Auvergne зашел в порт Одессы

В порту Одессы пришвартовался фрегат военно-морских сил Франции Auvergne. Об этом говорится 24 декабря в сообщении на сайте французского посольства на Украине.

Корабль является одним из самых современных судов французского военного флота. Он стал десятым кораблем НАТО, посетившим Одессу в этом году.

В Черное море фрегат зашел 13 декабря и будет оставаться в его акватории на протяжении трех недель.

«Регулярное пребывание кораблей ВМС Франции в Черном море имеет целью обеспечить автономную способность Франции оценить ситуацию в этой стратегической для Европы зоне, отметить приверженность Франции свободному передвижению на море и в воздухе, а также поддерживать оперативную совместимость с соседними и союзными флотами, присутствующими в этой области», — говорится в сообщении посольства.

Фрегат D654 Auvergne — многоцелевой корабль с ракетным и артиллерийским вооружением водоизмещением 6 тыс. т. Спущен на воду в 2015 году.

15 декабря военный обозреватель газеты «Известия» Антон Лавров заявил, что рассматривает заход французского ракетного фрегата FS Auvergne в Черное море как маркетинговую уловку. По его мнению, поскольку Киеву не хватает денег на покупку боевых машин США, он начал смотреть в сторону французских истребителей Rafale.

В ноябре два патрульных катера США класса Island прибыли в Одессу. Их доставило транспортное судно Ocean Grand. Корабли стали частью военной помощи, которую Белый дом предоставляет Киеву с 2014 года. 22 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что военно-политическая обстановка в 2021 году была сложной из-за активности Североатлантического альянса (НАТО) вблизи границ России.

8 декабря посольству США в Москве была вручена нота протеста с предупреждением об опасных последствиях военной активности Штатов и членов НАТО. Как указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, военная активность США и стран — членов НАТО по периметру российских границ, включая полеты боевой авиации и опасные маневры кораблей ВМС, продолжает набирать обороты. При этом союзники альянса перешли к провокациям против гражданских самолетов. Это, по словам Захаровой, ставит под угрозу безопасность воздушного пространства и человеческие жизни.

В частности, 3 декабря самолет-разведчик CL600 над открытыми водами Черного моря выполнял полет с интенсивным снижением с высоты 11 тыс. до 9,2 тыс. м. При этом самолет пересекал установленную для гражданских воздушных судов трассу.