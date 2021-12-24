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Путин положительно оценил работу правительства России

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Правительство РФ действует четко, экономика восстановилась, безработица снижается. Об этом заявил в пятницу, 24 декабря, президент России Владимир Путин на встрече с членами кабмина в режиме видеосвязи.

«Понимаю и вижу, какая тяжелая дополнительная нагрузка лежит на всех вас. Вы с ней справляетесь, действуете четко, сплоченно, как хорошая профессиональная команда», — сказал глава государства.

«Сбережение народа является одной из важнейших задач»
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Ключевые цитаты

Накануне в ходе ежегодной пресс-конференции, Путин отметил, что одним из драйверов роста страны является развитие инфраструктуры. Как заметил президент, более 500 млрд рублей будет выделено именно на развитие инфраструктуры.

Он также обратил внимание на то, что в настоящее время в России уровень безработицы ниже, чем во время до пандемии коронавируса. По словам российского лидера, допандемийный уровень безработицы в РФ составлял 4,5–4,6%. В настоящее время он отмечен на уровне 4,3–4,4%

7 декабря российски лидер заявил, что экономическая динамика России в целом позитивная. Он пояснил, что по итогам десяти месяцев текущего года ВВП вырос на 4,6%.

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