Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Грузовой поезд столкнулся с автобусом в Алтайском крае
Мир
Кремль ждет в январе ответов США по гарантиям безопасности
Новости компаний
Сухой док судоверфи «Звезда» признали соответствующим всем требованиям
Интернет
Суд в РФ назначил Google оборотный штраф в размере 7,2 млрд рублей
Мир
Британцы поддержали Путина после критики в адрес Запада
Общество
Дело возбуждено после пожара в реанимации инфекционной больницы в Астрахани
Мир
Путин провел телефонные переговоры с президентом Израиля
Мир
Песков подчеркнул суверенное право России перемещать войска внутри страны
Общество
Осквернившего портрет ветерана блогера осудили на 4 года
Авто
В России отложили продажу «красивых» номеров на аукционах

Самолет Саратов - Москва подал сигнал тревоги

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пассажирский лайнер рейса Саратов-Москва 24 декабря подал сигнал тревоги и начал снижение.

Шпион по найму: кому принадлежал едва не столкнувшийся с лайнером «Аэрофлота» самолет
И к чему может привести хаотичная активность американских воздушных разведчиков над Черным морем

По данным «Известий» Boeing 737 подал сигнал спустя полчаса после вылета.

В настоящее время он находится в небе над Рязанской областью и продолжает снижение.

Посадка запланирована в аэропорту Домодедово. Подробности инцидента выясняются.

16 декабря самолет Embraer 190 авиакомпании «Икар» рейса Санкт-Петербург — Нижний Новгород, совершил аварийную посадку в аэропорту назначения. На борту находились 81 пассажир и четыре члена экипажа. Пострадавших нет.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021