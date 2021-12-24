Самолет Саратов - Москва подал сигнал тревоги

Пассажирский лайнер рейса Саратов-Москва 24 декабря подал сигнал тревоги и начал снижение.

По данным «Известий» Boeing 737 подал сигнал спустя полчаса после вылета.

В настоящее время он находится в небе над Рязанской областью и продолжает снижение.

Посадка запланирована в аэропорту Домодедово. Подробности инцидента выясняются.

16 декабря самолет Embraer 190 авиакомпании «Икар» рейса Санкт-Петербург — Нижний Новгород, совершил аварийную посадку в аэропорту назначения. На борту находились 81 пассажир и четыре члена экипажа. Пострадавших нет.