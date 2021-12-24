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КХЛ оштрафовала «Йокерит» за ошибку с гимном Белоруссии

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафовала клуб «Йокерит» на 100 тыс. белорусских рублей ($1,3 тыс.) за ошибку с гимном Белоруссии. Об этом 24 декабря сообщается на сайте «Белорусский политринг».

В соответствии с п. 14 ст. 30 дисциплинарного регламента КХЛ приняла решение предъявить штраф клубу «Йокерит» за неисполнение гимна Белоруссии перед матчем «Йокерит» – «Динамо» Минск, который состоялся 22 декабря в Хельсинки, уточняет «Спорт-Экспресс».

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Отмечается, что произошедший инцидент является нарушением п. 1 ст. 52 спортивного регламента КХЛ.

Уточняется, что перед началом игры вместо белорусского гимна прозвучал гимн Республики Палау в исполнении Симфонического оркестра Словакии.

23 декабря диджей финского «Йокерита» Аманда Харкимо принесла извинения в адрес белорусской команды за допущенную ошибку.

По словам Харкимо, она поняла, что финны играют с белорусской командой только тогда, когда диктор попросил болельщиков встать перед исполнением национальных гимнов Финляндии и Белоруссии.

Она отметила, что ни клуб, ни кто-либо другой не имеют к данному инциденту никакого отношения.

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