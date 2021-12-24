Появилось видео задержания подозреваемого в работе на разведку Украины военного

Опубликовано видео задержания в Воронежской области военного, подозреваемого в госизмене. Эти кадры 24 декабря предоставил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Военнослужащего арестовали ранее, в пятницу. В ФСБ рассказали, что он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

Как уточнили в ведомстве, сотрудник Вооруженных сил был завербован украинской военной разведкой и осуществлял сбор сведений о деятельности ВС РФ.

Арестованному грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее, 2 декабря, ФСБ задержала троих агентов спецслужб Украины: отца, сына и еще одного мужчину. Уточнялось, что отец и сын собирали данные о стратегических объектах, а мужчина планировал теракт. Позднее задержанные признались, что намеревались лишить связи Черноморский флот.