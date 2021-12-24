Прекращено дело против избившего соседей экс-депутата Петрозаводска

Полиция прекратила уголовное дело в отношении экс-депутата Петрозаводска, ныне бизнесмена Алексея Зюзина, набросившегося с кулаками на своих соседей, семейную пару.

На решение повлияли результаты медицинской экспертизы, благодаря которым причиненный здоровью вред квалифицируется как легкий. В связи с этим усматриваются признаки состава преступления статьи 115 УК РФ, которое рассматривается и возбуждается судом, пишет ИА «Карелinform» со ссылкой на МВД по Карелии.

Инцидент произошел в апреле этого года. Камеры наблюдения в подъезде элитного дома зафиксировали, как Зюзин набрасывается на семейную пару.

Пострадавший находился на больничном около 1 месяца. Зюзин при этом утверждал, что это была самозащита.

Позже медицинская экспертиза установила, что причиненный вред здоровью был легким. Мужчина с выводами врачей не согласился, но повторное медицинское освидетельствование других результатов не дало.