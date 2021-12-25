Мы вновь встречаем Рождение в мир Христа Спасителя в трудных условиях и для нашей страны, и для всей планеты — прежде всего, из-за эпидемии, которая не желает оставить нас в покое. Болезнь уже унесла жизнь множества людей, и это не может не наполнять наши сердца скорбью. Но глобальная трагедия показала также и нечто иное: она, как писал папа Франциск, «мгновенно возродила ощущение того, что все мы в одной лодке, где проблемы одного человека являются проблемами всех и каждого. Мы осознали, что никто не спасется в одиночку. Мы можем спастись только вместе» (Энциклика «Все — братья», 32).

Пандемия показала нам примеры незаметной, но героической помощи друг другу со стороны людей — врачей и социальных работников, родных, соседей и совсем незнакомых друг другу людей. В эти дни, когда мы будем, оглядываясь назад, подводить итоги уходящего года, я прошу вас запомнить, сохранить в ваших сердцах и передать другим свидетельства героической веры и бескорыстной любви в этих трудных условиях: они очень нам нужны, чтобы поддерживать нашу надежду.

Беда не приходит одна, как говорит народная мудрость. Как если бы одной лишь болезни было недостаточно, она сопровождается также неопределенностью, слухами, подозрительностью — что особенно печально по отношению к тем самым средствам, которые могли бы помочь нам преодолеть пандемию и сохранить жизни.

У верующих людей в такой ситуации может возникнуть искушение «спрятаться» от всеобщих проблем в церкви и своей внутренней жизни, предоставив мир самому себе. Но это иллюзия, ведь окружающее нас — это пространство, где разворачивается история спасения и где нашими устами сам Христос может говорить с нашими современниками. И в молитвах, и в делах мы должны быть внимательными и открытыми к тому, что происходит в обществе, ведь «радость и надежда, скорбь и тревога наших современников, особенно бедных и всех страждущих, — это также радость и надежда, скорбь и тревога учеников Христа, и нет ничего по-настоящему человеческого, что не находило бы отклика в их сердцах», как прекрасно говорит Второй Ватиканский Собор.

Будем помнить, что смысл присутствия верующего человека в обществе — не в том, чтобы навязывать собственные доктрины, вести словесные баталии или стараться привлечь в свои ряды новых адептов, а в том, чтобы через слова и дела милосердия передавать миру любовь Божию. Будем помнить и о том, что христианская любовь, выражаемая конкретными жестами заботы друг о друге, не исчерпывается «частным» измерением личного благочестия — это также любовь гражданская и политическая, и она проявляется в действиях, направленных на созидание лучшего мира.

С другой стороны, перед лицом вопросов, которые ставит перед нами пандемия, — «за что?», «почему я?», «куда смотрит Бог?» — многие люди, не находя ответов, разочаровываются в вере и пытаются жить так, как будто ни Бога, ни церкви, ни призвания в нашей жизни не существует. Бегство от себя — это самый распространенный способ укрыться от реальности, которая нас пугает. Мы пытаемся спрятаться в наших делах, стараемся сосредоточиться на «нормальной» жизни с ее заботами и возможностями. Своей занятостью мы думаем придать нашей жизни «настоящий» смысл, но таким образом забываем, если и не на словах, то на деле, что всё в мире сотворено Богом и только в Нем обретает свой истинный смысл.

В эти дни я часто вспоминаю слова Тейяра де Шардена (1881–1955), французского священника и ученого, который перед катастрофой Второй мировой воины сказал, что «единственная почва, в которой человек может продолжить развиваться, — это почва самоотдачи, самопожертвования, как это сделало Слово Божие, ставшее плотью. Это почва братства между людьми. С такой же скоростью, с какой развиваются человеческое сознание и его амбиции, наш мир будет разрушаться, если мы не научимся любить».

Всем вам, возлюбленные братья и сестры, вашим родным и близким, вашим соседям и сослуживцам, всем нашим согражданам и всем людям на Земле я от всей души желаю того, чтобы пришествие в мир Богомладенца Христа, которое мы празднуем, напомнило нам о том, что наш мир сотворен из любви и ради любви, и только через бескорыстную и милосердную любовь — особенно к тем, кто не может отплатить нам тем же, — мы обретаем подлинное счастье и исполнение своего жизненного призвания.

Христос, истинный Бог наш, ныне плотию родившийся в Вифлееме и возлегший в яслях ради нашего спасения, по молитвам Пречистой Своей Матери и всех святых Своих, да пребудет с вами и благословит вас.

Христос рождается! Славьте Его!

Автор — архиепископ, митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, председатель Конференции католических епископов России

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