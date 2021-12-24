Песков назвал эмоциональной несдержанностью слова журналистки из Кургана о ПЦР-тесте

Заявление журналистки из Кургана Анны Шишминцевой о том, что она пришла на пресс-конференцию с президентом России Владимиром Путиным с температурой и просроченным тестом, стали эмоциональной несдержанностью. Об этом заявил 24 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Журналисты сдавали не один, а два ПЦР. Скорее всего, это какая-то эмоциональная несдержанность, которая к реальности имеет отношение», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

По мнению Пескова, вряд ли у журналистки была температура с учетом жесткой проверки в Манеже, где проходило мероприятие с участием российского лидера.

Сотрудница информационно-делового портала «Область 45» Анна Шишминцева в социальных сетях опубликовала пост, где рассказала, что якобы попала на мероприятие с неправильными датами ПЦР-тестов на коронавирус. Со слов журналистки, у нее была температура.

Как она добавила, «температура может подняться при волнении и недосыпе». Журналистка заверила, что она здорова и находится на работе. Также она подчеркнула, что имеет все справки.

«Потому что войти в Манеж без этих справок было просто невозможно», — подчеркнула Шишминцева.

При входе в центральный выставочный зал «Манеж», где накануне прошла ежегодная пресс-конференция президента России, журналистов «обрабатывали» частицами серебра. Вопрос безопасности в условиях пандемии коронавируса являлся одним из самых важных при подготовке мероприятия, рассказала заместитель управляющего делами президента России Ольга Лякина.