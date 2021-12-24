В Воронежской области арестовали военнослужащего по подозрению в госизмене

Российского военнослужащего арестовали по подозрению в госизмене в Воронежской области. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает пресс-служба ФСБ России.

«Сотрудниками Федеральной службы безопасности в Воронежской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), задержан военнослужащий Западного военного округа. Воронежским гарнизонным военным судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — указано в сообщении.

Как уточнили в ФСБ, сотрудник Вооруженных сил был завербован военной разведкой Украины. Так, мужчина собирал сведения о работе российской армии. Утечка этих данных «могла нанести ущерб обороноспособности государства», подчеркнули в ведомстве.

Арестованному грозит до 20 лет лишения свободы.

2 декабря сотрудники ФСБ задержали троих агентов спецслужб Украины: отца, сына и еще одного мужчину. Уточнялось, что отец и сын собирали данные о стратегических объектах, а мужчина планировал теракт.

Планировавший теракт мужчина сообщил, что был завербован и действовал по указанию начальника сектора — сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР МО Украины подполковника Максима Кириловца.

Позднее задержанные признались, что намеревались лишить связи Черноморский флот. С этой целью они планировали взорвать ряд объектов на территории Республики Крым, в том числе радиомачту и телевышку.