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Новый детский сад открылся в селе Улахан-Ан в Якутии

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В селе Улахан-Ан в Хангаласском районе Якутии открылся новый детский сад, рассчитанный на 90 воспитанников. Церемония состоялась в пятницу, 24 декабря, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Детский сад возвели в рамках программы комплексного развития сельских территорий. В двухэтажном здании обустроили медицинский кабинет, буфет, музыкальный и спортивный залы, кабинеты для групповых занятий, пишет ИА SakhaNews.

Общая стоимость строительства составила более 133 млн рублей. Из федерального бюджета выделили 113 млн рублей, из республиканского — 9 млн рублей, местного — 2 млн рублей, внебюджетных источников — еще 6,6 млн рублей.

Всего в рамках госпрограммы Якутии «Комплексное развитие сельских территорий на 2020–2025 годы» планируется ввести в эксплуатацию 15 объектов капстроительства.

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