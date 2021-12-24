Совфед одобрил закон о ликвидации экологического ущерба собственниками предприятий

Совет Федерации (СФ) одобрил закон, обязывающий собственников промышленных предприятий ликвидировать последствия негативного воздействия на окружающую среду. Это в пятницу, 24 декабря, следует из трансляции заседания СФ на YouTube.

Документ устанавливает ответственность предприятий за весь жизненный цикл объектов и не позволяет прекращать опасные производства без ликвидации накопленного вреда окружающей среде.

Кроме того, закон предписывает владельцам предприятий за пять лет до завершения эксплуатации объектов разработать план по предупреждению и ликвидации загрязнения окружающей среды. В него должна быть включена сметная стоимость данных мероприятий и подтверждение финансового обеспечения.

Инициатива также вводит положения об «окрашивании» экологических платежей для недопущения их нецелевого использования. Платежи, полученные от возмещения вреда окружающей среде, кабмин РФ будет распределять по мероприятиям с учетом предложений регионов, которым причинен вред.

Госдума приняла в окончательном чтении закон о ликвидации экологического ущерба собственниками предприятий 21 декабря. Согласно внесенным ко второму чтению поправкам, действие документа распространится и на угольные шахты.

17 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что достижение Россией углеродной нейтральности к 2060 году, заложенное в стратегию социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов, является абсолютно реалистичной задачей.

Ранее, 14 декабря, на совещании с членами правительства Путин предложил подумать об оборотных штрафах и дивидендных ограничениях для предприятий, нарушающих экологические требования. По его словам, малый размер ответственности не приведет к достижению поставленной цели по снижению выбросов.

25 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, необходимое для запуска в стране с 2023 года системы государственного учета выбросов парниковых газов.