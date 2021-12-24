Сотрудники Apple заявили о забастовке

Сотрудники магазинов и службы поддержки компании Apple заявили о забастовке. Некоторые работники призывают коллег не выходить на работу в рождественские праздники. Активисты просят американцев отказаться от покупок гаджетов корпорации, передает телеканал «Известия». Сотрудники магазинов и службы поддержки «яблочной» корпорации требуют улучшить условия труда. В частности активисты жалуются на отсутствие праздничных выходных. Кроме того, работники компании требуют оплачиваемый больничный.

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