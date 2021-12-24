Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Грузовой поезд столкнулся с автобусом в Алтайском крае
Мир
Кремль ждет в январе ответов США по гарантиям безопасности
Новости компаний
Сухой док судоверфи «Звезда» признали соответствующим всем требованиям
Интернет
Суд в РФ назначил Google оборотный штраф в размере 7,2 млрд рублей
Мир
Британцы поддержали Путина после критики в адрес Запада
Общество
Дело возбуждено после пожара в реанимации инфекционной больницы в Астрахани
Мир
Путин провел телефонные переговоры с президентом Израиля
Мир
Песков подчеркнул суверенное право России перемещать войска внутри страны
Общество
Осквернившего портрет ветерана блогера осудили на 4 года
Авто
В России отложили продажу «красивых» номеров на аукционах

В МИД РФ предупредили об адекватных мерах в ответ на действия Запада

Захарова: РФ ответит адекватными мерами на враждебные действия Запада
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия ответит адекватными военно-техническими мерами на враждебные действия Запада. Об этом заявила в пятницу, 24 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Она уточнила, что подобная тема возникла из-за продолжения враждебных действий стран НАТО. При этом, как отметила Захарова, руководство России подчеркивало, что в случае продолжения этих действий последует адекватный ответ.

ПРО главное: чем ответит Россия на растущую активность у своих границ
И какой может быть реакция на провокации в отношении нашей страны

В частности, военно-технический, добавила официальный представитель внешнеполитического российского ведомства. По ее словам, «не надо придумывать, что это особые планы или тайные».

«Ничего подобного. Это реальная оценка ситуации на земле, понимание стратегии и тактики стран и политических систем, с которыми нам сейчас приходится иметь дело, и непосредственно отдельных их представителей, и выстраивание соответствующих мер, целей и задач, исходя из этого», — заключила Захарова.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на то, что США и различные европейские страны проводят весьма недвусмысленные маневры, учения в непосредственной близости границ РФ. По его словам, в связи с этим Россия предпринимает определенные действия по перемещению своих войск на территории страны, и никто не может оспаривать это суверенное право.

21 декабря президент России Владимир Путин заявил, что размещение элементов противоракетной обороны (ПРО) США вблизи российских границ вызывает беспокойство. По его словам, РФ озабочена тем, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной ПРО США. Спустя два дня российский лидер, комментируя прежние обещания НАТО не продвигаться на восток, заявил, что Россию «надули».

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как говорится в документе, страны альянса обязуются исключить присоединение к альянсу Украины и дальнейшее расширение. США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021