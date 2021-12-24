В МИД РФ предупредили об адекватных мерах в ответ на действия Запада

Россия ответит адекватными военно-техническими мерами на враждебные действия Запада. Об этом заявила в пятницу, 24 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Она уточнила, что подобная тема возникла из-за продолжения враждебных действий стран НАТО. При этом, как отметила Захарова, руководство России подчеркивало, что в случае продолжения этих действий последует адекватный ответ.

В частности, военно-технический, добавила официальный представитель внешнеполитического российского ведомства. По ее словам, «не надо придумывать, что это особые планы или тайные».

«Ничего подобного. Это реальная оценка ситуации на земле, понимание стратегии и тактики стран и политических систем, с которыми нам сейчас приходится иметь дело, и непосредственно отдельных их представителей, и выстраивание соответствующих мер, целей и задач, исходя из этого», — заключила Захарова.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на то, что США и различные европейские страны проводят весьма недвусмысленные маневры, учения в непосредственной близости границ РФ. По его словам, в связи с этим Россия предпринимает определенные действия по перемещению своих войск на территории страны, и никто не может оспаривать это суверенное право.

21 декабря президент России Владимир Путин заявил, что размещение элементов противоракетной обороны (ПРО) США вблизи российских границ вызывает беспокойство. По его словам, РФ озабочена тем, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной ПРО США. Спустя два дня российский лидер, комментируя прежние обещания НАТО не продвигаться на восток, заявил, что Россию «надули».

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как говорится в документе, страны альянса обязуются исключить присоединение к альянсу Украины и дальнейшее расширение. США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР.