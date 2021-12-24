Суд приговорил к четырем годам колонии студента, осквернившего портрет ветерана войны

Студент Матвей Юферов, осквернивший портрет ветерана Великой Отечественной войны в Москве, приговорен судом к четырем годам колонии общего режима. Об этом говорится в пятницу, 24 декабря, в сообщении на сайте столичной прокуратуры.

Также блогер лишен права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая интернет, сроком на пять лет. Прокурор просил в суде для Юферова пять лет колонии общего режима.

19-летний Юферов признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Дело в отношении осужденного возбудил Следственный комитет после проверки Измайловской межрайонной прокуратуры.

Блогер 24 ноября помочился на стенд с фотографией ветерана на Аллее Славы ветеранов Великой Отечественной войны на Измайловском бульваре Москвы. Это произошло в присутствии друзей студента.

Когда он узнал о возбуждении в отношении него уголовного дела, то пытался скрыться на электричках, но был оперативно задержан. Позднее блогер извинился за содеянное, заявив, что «моральные муки поедают его изнутри», отмечает «Газета.Ru».