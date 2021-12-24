Дело возбуждено после пожара в реанимации инфекционной больницы в Астрахани

Уголовное дело возбуждено после гибели двух пациенток при пожаре, произошедшем в реанимации инфекционной больницы им. А.М. Ничоги в Астрахани. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Расследование ведется по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

«После локализации пожара обнаружены тела двух пациенток 69 и 79 лет. Предварительная причина пожара — замыкание электропроводки в изолированном боксе», — отметили в ведомстве.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства ЧП. Ход следствия контролирует руководитель следственного управления СК России по Астраханской области генерал-лейтенанта юстиции Ибрагим Могушков.

Возгорание в реанимационном отделении произошло 24 декабря. Несколько десятков пациентов были эвакуированы. После тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тела двух пациенток.